Оборудование для ресторанов: новинки кухонной техники

Ресторанный бизнес в Украине — один из лучших в Европе по уровню качества, сервиса, разнообразия и кулинарных изысков. А бурный креатив украинских рестораторов вообще вызывает восторг у клиентов из других стран.

Но помимо оригинальных концептуальных идей, уникальных дизайнов интерьеров и классных шеф-поваров, в большой степени успех ресторанного бизнеса зависит от современного ресторанного оборудования.

Сегодня уже невозможно обеспечить стабильно высокое качество приготовления блюд высокой кухни, если на кухне заведения не установлено самое инновационное оборудование для ресторанов.

Чем оно отличается от кухонной техники прошлых десятилетий? Прежде всего, новыми технологиями обработки пищевых продуктов. Например, су-вид — технология низкотемпературного приготовления в вакууме. Сохраняются полезные вещества и витамины, текстура и вкус продукта, а время приготовления и энергозатраты — сокращаются существенно.

Комбинированные печи, такие как пароконвектомат: сочетают воздействие паром, функцию конвекции, и микроволны. Результат — быстрое приготовление блюд по четко заданному алгоритму без потери качества и полезных свойств продуктов.

Многие виды новейшей профессиональной кухонной техники имеют специальные режимы очистки, когда не только удаляются остатки продуктов, жир, грязь, а и стерилизуются поверхни, камеры, где готовится еда. Достаточно включить режим очистки — и техника все сделает сама.

Интеллектуальные системы контроля качества — еще один плюс современного оборудования для ресторанов. Эта техника сама знает, когда блюдо готово и отключится в нужный момент. Результат не зависит от внимательности шеф-повара и вообще роль человеческого фактора снижается.

Даже если небольшой придорожный ресторан планирует купить гриль для шаурмы, за вполне разумные и доступные деньги можно приобрести технологичный аппарат для шаурмы с множеством полезных функций, удобный и простой в работе, эстетично выглядящий за стойкой ресторана, надежный и долговечный. И клиенты всегда будут довольны качеством шаурмы, независимо того, какой повар на смене и какое у него настроение (разумеется, при стабильно высоком качестве исходных продуктов, в частности мяса).

Или такое обязательное кухонное оборудование как фритюрница профессиональная. В каждой современной фритюрнице для ресторана есть функция контроля температуры, которая не допускает перегрева масла. И продукт не сгорит, и жир не испортится. А энергосберегающие технологии делают оборудование выгодным в плане потребления электроэнергии или газа.

Именно по названным причинам никогда нет смысла экономить на покупке оборудования для ресторана: качественная профессиональная кухонная техника — это уже более 50% финансового успеха ресторанного бизнеса.