Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

Зеленський підписав закон щодо захисту прав на землю власників зруйнованої внаслідок бойових дій нерухомості
RSS

Зеленський підписав закон щодо захисту прав на землю власників зруйнованої внаслідок бойових дій нерухомості

111
Зеленський підписав закон щодо захисту прав на землю власників зруйнованої внаслідок бойових дій нерухомості

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Про це передає Укрінформ з посиланням на картку закону на сайті парламенту.

Закон спрямований на захист прав громадян, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії.

Документ надає можливість особам повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

Закон запроваджує на період воєнного стану та 5 років після його завершення безоплатну передачу земельних ділянок державної, комунальної власності в користування без проведення земельних торгів колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках.

Тобто колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.

Також скасовується обов’язковість містобудівної документації, якщо цільове призначення ділянки не змінюється.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
Вторник, 16 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023