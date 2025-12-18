Зеленський підписав закон щодо захисту прав на землю власників зруйнованої внаслідок бойових дій нерухомості

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомості, зруйнованих внаслідок бойових дій.
Про це передає Укрінформ з посиланням на картку закону на сайті парламенту.
Закон спрямований на захист прав громадян, чиє майно було зруйновано в ході російської агресії.
Документ надає можливість особам повернути або отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.
Закон запроваджує на період воєнного стану та 5 років після його завершення безоплатну передачу земельних ділянок державної, комунальної власності в користування без проведення земельних торгів колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках.
Тобто колишні власники зруйнованих будівель або їхні спадкоємці зможуть отримати ділянки у власність без земельних торгів.
Також скасовується обов’язковість містобудівної документації, якщо цільове призначення ділянки не змінюється.
