Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Новини компаній

RSS

Віртуальна телефонія для eCommerce – зростання продажів через довіру

60

У 2025 році конкуренція в eCommerce сягнула нового рівня. Покупці стають обачнішими, вибір більший, а очікування – вищі. І поки автоматизація та чат-боти полегшують процес обслуговування, старий добрий телефон залишається критично важливим каналом комунікації.

У цифрову епоху, де довіра вирішує, купуватиме клієнт чи ні, наявність телефонного контакту на сайті може стати тим самим фактором, що підштовхне користувача до покупки. І саме віртуальна телефонія для eCommerce відкриває нові можливості для бізнесу – від оперативної підтримки до локалізації та побудови довіри.

Чому віртуальна телефонія важлива для інтернет-магазину

  1. Швидкий контакт – менше покинутих кошиків
    Коли користувач вагається, питання про розмір, доставку або гарантії можуть стати вирішальними. Можливість швидко подзвонити або отримати зворотній дзвінок знижує бар’єр і рятує угоду.
  2. Видимість номеру = довіра
    Коли клієнт бачить телефонний номер на сайті, це сприймається як ознака легальності та прозорості. Сайт без номеру – це червоний прапор для багатьох покупців.
  3. Географічна адаптація
    Віртуальні номери з локальними кодами дають змогу виглядати «своїми» на будь-якому ринку. Наприклад, клієнтам у Франції приємніше звертатися до номера з кодом +33, ніж дзвонити за кордон.
  4. Робота 24/7
    Функції як-от переадресація, голосова пошта, інтерактивне меню (IVR) дозволяють бути на зв’язку навіть поза робочим часом. Це критично для глобального eCommerce, де покупці заходять на сайт у різний час доби.

Як віртуальний номер впливає на конверсію

Згідно з дослідженнями, сайти з вказаним номером телефону мають на 10–25% вищу конверсію, ніж ті, що покладаються виключно на форми або чат.

Особливо це помітно у нішах з дорогими товарами (техніка, меблі, fashion), де телефон – останній крок перед оплатою.

Приклад: інтернет-магазин електроніки в Іспанії протестував додавання номера з локальним кодом на головну сторінку та сторінку оформлення замовлення. Протягом місяця кількість завершених угод зросла на 18%, а середній чек – на 9%.

Які функції потрібні eCommerce-проектам

Щоб отримати максимум від віртуального номера для інтернет-магазину, зверніть увагу на такі можливості:

• Багатоканальність – одночасна обробка кількох дзвінків без зайнятої лінії.
• Запис дзвінків – для контролю якості та навчання персоналу.
• Інтеграція з CRM – автоматичне створення лідів, історія контактів, підвищення ефективності менеджерів.
• Розподіл дзвінків – за регіоном, мовою чи відділом.
• SMS-розсилки та автоінформування – для підтвердження замовлень, нагадувань або акцій.

Ці інструменти дозволяють не лише відповідати на дзвінки, а й будувати системну комунікацію.

Вибір провайдера – на що звертати увагу

Правильний провайдер віртуальної телефонії – це не тільки про зв'язок, а й про стабільність, масштабованість і підтримку.

Основні критерії:

• Якість зв’язку – без затримок і переривань.
• Наявність локальних номерів – бажано в потрібних вам країнах.
• Доступ до аналітики – статистика викликів, час відповіді, тривалість.
• Служба підтримки – бажано 24/7.

Сервіси на зразок Freezvon пропонують номери у понад 140 країнах з гнучкими функціями для eCommerce-бізнесу – від IVR до інтеграцій із CRM-системами.

Приклад впровадження віртуальної телефонії в eCommerce

Уявімо інтернет-магазин одягу, який розширюється на польський ринок. Щоб виглядати локально, він підключає номер з кодом +48 через віртуальну телефонію.

Результати за 2 місяці після запуску:

• +30% звернень через телефон
• +12% зростання середнього чеку
• -18% покинутих кошиків

Клієнти в Польщі почали частіше телефонувати з питаннями щодо доставки, розмірів і повернення. Завдяки IVR, дзвінки автоматично розподілялися між операторами за мовою, що покращило якість обслуговування.

Висновки

У 2025 році віртуальна телефонія = не просто зв’язок, а частина воронки продажів.

Довіра → контакт → продаж – саме так виглядає логіка поведінки сучасного клієнта. Віртуальний номер дозволяє бути поруч у вирішальний момент – коли покупець готовий ставити питання і приймати рішення.

Для інтернет-магазинів, які хочуть рости, виходити на нові ринки й підвищувати рівень обслуговування, віртуальні номери для eCommerce стали справжнім must-have. І якщо ви ще не інтегрували телефонію у свій бізнес – саме час це зробити.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 июня 2025
Среда, 18 июня 2025
Вторник, 17 июня 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023