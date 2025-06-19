Віртуальна телефонія для eCommerce – зростання продажів через довіру

У 2025 році конкуренція в eCommerce сягнула нового рівня. Покупці стають обачнішими, вибір більший, а очікування – вищі. І поки автоматизація та чат-боти полегшують процес обслуговування, старий добрий телефон залишається критично важливим каналом комунікації.
У цифрову епоху, де довіра вирішує, купуватиме клієнт чи ні, наявність телефонного контакту на сайті може стати тим самим фактором, що підштовхне користувача до покупки. І саме віртуальна телефонія для eCommerce відкриває нові можливості для бізнесу – від оперативної підтримки до локалізації та побудови довіри.
Згідно з дослідженнями, сайти з вказаним номером телефону мають на 10–25% вищу конверсію, ніж ті, що покладаються виключно на форми або чат.
Особливо це помітно у нішах з дорогими товарами (техніка, меблі, fashion), де телефон – останній крок перед оплатою.
Приклад: інтернет-магазин електроніки в Іспанії протестував додавання номера з локальним кодом на головну сторінку та сторінку оформлення замовлення. Протягом місяця кількість завершених угод зросла на 18%, а середній чек – на 9%.
Щоб отримати максимум від віртуального номера для інтернет-магазину, зверніть увагу на такі можливості:
• Багатоканальність – одночасна обробка кількох дзвінків без зайнятої лінії.
• Запис дзвінків – для контролю якості та навчання персоналу.
• Інтеграція з CRM – автоматичне створення лідів, історія контактів, підвищення ефективності менеджерів.
• Розподіл дзвінків – за регіоном, мовою чи відділом.
• SMS-розсилки та автоінформування – для підтвердження замовлень, нагадувань або акцій.
Ці інструменти дозволяють не лише відповідати на дзвінки, а й будувати системну комунікацію.
Правильний провайдер віртуальної телефонії – це не тільки про зв'язок, а й про стабільність, масштабованість і підтримку.
Основні критерії:
• Якість зв’язку – без затримок і переривань.
• Наявність локальних номерів – бажано в потрібних вам країнах.
• Доступ до аналітики – статистика викликів, час відповіді, тривалість.
• Служба підтримки – бажано 24/7.
Сервіси на зразок Freezvon пропонують номери у понад 140 країнах з гнучкими функціями для eCommerce-бізнесу – від IVR до інтеграцій із CRM-системами.
Уявімо інтернет-магазин одягу, який розширюється на польський ринок. Щоб виглядати локально, він підключає номер з кодом +48 через віртуальну телефонію.
Результати за 2 місяці після запуску:
• +30% звернень через телефон
• +12% зростання середнього чеку
• -18% покинутих кошиків
Клієнти в Польщі почали частіше телефонувати з питаннями щодо доставки, розмірів і повернення. Завдяки IVR, дзвінки автоматично розподілялися між операторами за мовою, що покращило якість обслуговування.
У 2025 році віртуальна телефонія = не просто зв’язок, а частина воронки продажів.
Довіра → контакт → продаж – саме так виглядає логіка поведінки сучасного клієнта. Віртуальний номер дозволяє бути поруч у вирішальний момент – коли покупець готовий ставити питання і приймати рішення.
Для інтернет-магазинів, які хочуть рости, виходити на нові ринки й підвищувати рівень обслуговування, віртуальні номери для eCommerce стали справжнім must-have. І якщо ви ще не інтегрували телефонію у свій бізнес – саме час це зробити.