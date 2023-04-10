Макрон: Зараз не час для переговорів між Україною та росією

Час для переговорів України та росії про завершення війни ще не настав. Оскільки зараз "погода військова".
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Les Échos.
"Я думаю, що Китай робить те саме спостереження, що й ми, а саме: зараз погода військова. Українці чинять опір, і ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо нам потрібно закласти основу", - заявив він.
Макрон додав, що мета діалогу з Китаєм полягає в тому, щоб закріпити спільні підходи до війни.
"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну міць, і саме Китай повинен звернути увагу на наслідки того, що президент путін розмістив ядерну зброю в білорусі за кілька днів після того, як він обіцяв цього не робити. Третє: чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прихильність досягненню узгодженого і міцного миру", - заявив французький президент.
Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.
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