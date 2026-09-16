Гарантії безпеки та скасування санкцій: У кремлі назвали умови для енергетичного перемир’я

У Кремлі назвали дві умови для енергетичного перемир’я з Україною – гарантії безпеки для російських енергооб’єктів та скасування санкцій проти російських енергоресурсів.

Про це заявив речник Кремля Володимир Пєсков, пише «Главком».

За його словами, Москва загалом позитивно оцінює ідею такого перемир’я та підтримує контакти з американською стороною щодо цієї пропозиції. Водночас у Кремлі заявили, що для реалізації домовленостей необхідно забезпечити безпеку російських нафтопереробних заводів та інших енергетичних об’єктів.

«Київський режим поки не схильний до того, щоб таку безпеку гарантувати», – сказав Пєсков.

Другою умовою Москва називає скасування санкцій, запроваджених проти російських енергоресурсів. За словами Пєскова, йдеться про «незаконні обмеження на поставки енергоресурсів» на світові ринки.

Представник Кремля заявив, що проблемою для Росії є не виробництво нафтопродуктів, а можливість безперешкодно експортувати їх на світові ринки.

Пєсков також стверджував, що російський внутрішній ринок нафтопродуктів нібито близький до повного насичення. За його словами, Москва проводить комплексну роботу із забезпечення безпеки НПЗ та інших енергетичних об’єктів.

«Ми можемо наситити, ми наситимо і насичуємо внутрішній ринок, але що стосується світового ринку, то там справа не у виробництві. Справа у безперешкодному доступі цих нафтопродуктів на світові ринки», – заявив він.

За словами Пєскова, після зняття обмежень світові ринки будуть більш насиченими, а ціни на енергоресурси можуть знизитися.