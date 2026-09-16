Держстат: Середнє зростання послуг водопостачання та водовідведення перевищило 70%

Розпочате влітку зростання тарифів на водопостачання та водовідведення зробило ці послуги рекордсменом подорожчання в Україні у 2026 році. Подорожчання цих тарифів за 8 місяців у річному вираженні перевищило 70%.

Як повідомляє Державна служба статистики, середнє зростання послуг водопостачання та водовідведення перевищило 70%. Йдеться про порівняння з показниками грудня 2025 року.

Так, протягом 8 місяців 2026 року зростання послуги з водопостачання становило 77,6%, а водовідведення — 73,6%, на третьому місці серед тарифів на комунальні послуги опинилося прибирання сміття — зростання склало 18%. Також на 10% у 2026 році подорожчала оренда житла.

Водночас низка тарифів на комунальні послуги залишилися на колишньому рівні — електроенергія, опалення та природний газ, причому на дві останні позиції досі діє мораторій на їхнє зростання до кінця воєнного стану та 6 місяців після цього.

Загалом усього за місяць, з липня по серпень, тарифи на комунальні послуги зросли на 1,3%. Зокрема, розцінки збільшилися на: