Сибіга: російські удари по залізниці спрямовані на порушення транспортної та логістичної системи України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом допомогти країні з локомотивами на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру.

Про це глава МЗС повідомив у соцмережі X.

За словами Сибіги, російські удари по залізниці спрямовані на те, щоб порушити транспортну та логістичну систему України. Черговою ціллю став локомотив, який був пошкоджений унаслідок нічної атаки 15 вересня поблизу польського кордону на Волині.

Загалом від початку повномасштабної війни російські обстріли призвели до пошкодження або знищення понад 500 українських локомотивів. При цьому більш як половину з них було втрачено лише у 2026 році, зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що стабільна робота залізниці має критичне значення для функціонування держави. Залізничним транспортом здійснюють евакуацію населення з районів, наближених до фронту, перевозять необхідні для країни вантажі, а також доставляють зерно та інші важливі товари.

У зв’язку з масштабними втратами Україна потребує термінового поповнення локомотивного парку. Міністр закликав партнерів сприяти пошуку локомотивів, які відповідають українській ширині залізничної колії 1520 мм, а також надати фінансову підтримку для пришвидшення закупівлі нового рухомого складу.

За словами Сибіги, допомога у відновленні та підтримці української залізниці необхідна не лише для збереження транспортної спроможності країни, а й для запобігання потенційним гуманітарним проблемам та посилення стійкості України в умовах війни.