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О новом и старом курсах

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.

1. Ошибки в диагностике проблем, которые располагаются много глубже, чем написано в программе Тимошенко. На самом деле, проблемы в онтологической матрице народа и его социокультурных особенностях. Есть возраст народов в социокультурном отношении. Например, американские индейцы находятся на уровне культуры, на котором евразийские народы находились, примерно, 20 тыс. лет назад, аборигены Андаманских островов - 50 тыс. лет назад. Украинцы лет на 400-500 отстают в своем культурном развитии от Европы. Когда в Риме в І веке уже правили цезари, в Украине еще не было славян, которые спустились с Карпат только в V веке. Потом они, не способные к самоуправлению, пригласили Рюрика и т. д. Мы в цивилизационном смысле не готовы ни к чему, из того, что нам предлагают сделать. Олигархия, культурно и исторически - естественная для Украины стадия развития. Т.е., авторами программы допущена типичная оплошность, свойственная многим экономистам – они игнорируют достижения таких дисциплин, как история, антропология, политология, социология и др.

2. Инновационное развитие у нас если возможно, то исключительно в рамках крайне жесткой просвещенной диктатуры. Культура и прошлое определяют очень многое - в наших краях может быть только МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ шумпетерианский рост. А когда запал властей проходит (Петр I и Сталин), то все возвращается на «круги своя» - стояние на коленях и лежание на печках, и если тиран (Петр I, Ленин, Сталин) сверху не придаст правильное направление, то народ сам ничего делать не будет. Но это правильное направление можно придать только максимально жесткими методами.

Историки экономики и социологи показали, что нации неэндогенного капитализма, а славяне (особенно восточные) относятся к таковым, не добивались успехов в догоняющем развитии иначе, кроме как при авторитаризме. Некоторые нации и страны - Япония, СССР, ряд государств Юго-Восточной Азии - в технологическом подражании создали у себя клоны обществ Запада (в технико-технологическом плане). Но сделать это можно только «сверху», потому что в обозримые исторические сроки изменить менталитет своих народов лидеры этих стран объективно не могли. Только так и дальше - насаждаемый «сверху» технологический уклад, уклад-модерна, а не архаики, и может существовать в странах неэндогенного капитализма. Потому как неевропейцы (имею в виду не северных и не западных европейцев) и неамериканцы не понимают (за небольшим исключением), как можно креативно работать ради прибыли или по зову души. А не потому что работать приказал сегун, партийный деятель или заводской начальник. Поэтому те или иные народы, выбирая потребление, и отказываясь от труда, который обрекает их на страдания, так как они не любят трудиться, выбирают нищету и прозябание.

Т.е., если мы хотим иметь в стране индустриальные артефакты четвертой промреволюции, и, учитывая, что мы не живем в стране эндогенного капитализма, то придется смириться с репрессиями диктатора-автократа. Но, ПРОСВЕЩЕННОГО автократа еще нужно найти, т.к. это большая редкость. В Украине ускоренное догоняющее технологическое развитие возможно только за счет репрессивной политики властей, строгость которой определяется только особенностями личности диктатора и психологии населения. Но есть еще одна проблема - теперь народ не примет принуждение к труду, которое возможно лишь через насилие. Народ работать не хочет и поэтому восстанет против принуждения. Тогда надо будет стрелять (как делали на Западе, когда находились на соответствующем этапе развития). На это властные элиты не пойдут. Да и время такое, что Запад не поддержит репрессии, следовательно, и по этой причине никто стрелять системно не будет.

3. Какой смысл обсуждать достоинства и недостатки программы, коль нет сомнений в том, что Тимошенко, если придет к власти, ее выполнять не будет. Ведь совершенно очевидно, что ее абсолютно устраивает старый курс, но ее не устраивает, что не она и не ее окружение являются ключевыми бенефициарами. Это главная причина, в силу которой нет ПРАКТИЧЕСКОГО смысла обсуждать содержание «Нового курса».

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P.S. Полагаю, что Тимошенко допустила технологическую ошибку, слишком рано начав свою избирательную кампанию – в будущие полгода произойдет столько событий, что ее программа вполне может и забыться. Поэтому, ей придется возвращаться к хорошо проверенным методам - идея заменить нынешних дискредитировавших себя коррупционеров новыми (еще не успевшими попасться) и старыми (о коррупционных деяниях которых электорат подзабыл) у наших избирателей никогда не утратит эксплуатационный потенциал.

Юлия Тимошенко, Вячеслав Бутко, Новый курс
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О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
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