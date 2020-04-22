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Как украинский бизнес существует в условиях карантина

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Как украинский бизнес существует в условиях карантина
Фото: Максим Войтенко

Карантин в Украине могут продлить до 12 мая. В то же время уже пять недель карантина позади.

Украинский бизнес стоит на паузе и считает убытки.

Регистрация новых компаний и ФЛП сократилась в разы, продажи нового жилья фактически остановились, резко упало потребление горючего. А обороты заведений общественного питания снизились на 70%.

Европейская Бизнес Ассоциация провела экспресс-опрос среди малого и микробизнеса. Оно показало, что 18% респондентов рассматривают вариант закрытия бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% фиксируют увеличение прибыли.

Рынок труда. По данным сервиса по поиску работы Work.ua, с 17 марта количество открытых новых вакансий сократилось более чем вдвое: на 17.03 открытых вакансий было 38 171, а уже 21.04 их количество сократилось до 16 683.

В то же время количество новых резюме сократилась за этот период с 78,7 тыс. до 51 тыс.

В IТ отрасли, в прошлом году экспортировала компьютерных услуг на $ 4,2 млрд., количество открытых вакансий с 16 марта по 20 апреля сократилось с 7326 до 4919.

Регистрация бизнеса. Регистрация новых компаний и физических лиц-предпринимателей за время карантина сократилось в три раза. Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5000 ФЛП, то уже на 19 апреля количество регистраций в течение недели сократилась до 1500, сообщает Опендатабот.

В то же время количество регистраций новых компаний сократилось с 1,5 тыс. до 495 регистраций в неделю.

Строительный рынок. Как сообщила компания InCo home, которая инвестирует в строительство нового жилья, по итогам первого квартала рынок первичной недвижимости в Киеве потерял 15% продаж.

«Фиксируем 15% снижение (продаж) по сравнению с январем-мартом 2019 года. По динамике видим увеличение продаж в феврале, часть покупателей, кто раньше откладывал покупку квартиры, сделали это в последний месяц зимы. Продажи нового жилья фактически остановились, достраиваем то, что было начато ранее, готовим технические и разрешительные документы, но пока не инвестируем в процесс нового строительства», — рассказывает Богдан Серотюк, совладелец и партнер InCo home, которая инвестирует в строительство 20 новых ЖК Киева.

Падает и количество сделок по покупке новых квартир в рассрочку. В компании отмечают, что в январе 40% покупок осуществлялись в рассрочку, в феврале уже 34%, а в марте только 20% покупателей воспользовались рассрочкой.

«Карантин повлияет на сроки ввода в эксплуатацию жилья, особенно комплексов с низким уровнем готовности ... Надежные застройщики, у которых хороший запас прочности, в последующие два-три года превратятся в монополистов. Небольшим компаниям пережить этот кризис будет очень сложно, если вообще возможно», — считает Серотюк.

Рынок нефтепродуктов. Падение спроса ощущают на себе и игроки розничного рынка нефтепродуктов, ведь во время карантина почти половина жителей городов Украины сократила потребление горючего.

По данным социологического исследования Factum Group, проведенного по заказу «Консалтинговой группы А-95», сократили или вовсе прекратили заправлять личные автомобили из-за введенного в стране карантина 46,4% опрошенных респондентов.

Социологи опросили 400 респондентов, живущих в городах с населением от 50 тыс. В результате, 8,3% опрошенных совсем перестали покупать горючее после введения карантина, 26,4% — вдвое сократили потребление, 11,7% — уменьшили его примерно на треть.

Однако 53,6% опрошенных ответили, что карантин не повлиял на объем покупки топлива на АЗС.

Из-за обвал цен на нефть и падение спроса уменьшается и цена топлива на украинских АЗС. С 26 марта по 2 апреля средние цена бензина А-95 снизилась с 26,2 грн/литр до 23 грн/литр.

Сейчас «недорогие» сети снизили цену за литр А-95 до 20 грн и ниже (в зависимости от сети и региона). В то же время сети, которые работают в премиальном сегменте, пока еще держат цены на уровне 26 грн/литр.

Стоимость литра дизельного топлива и автомобильного газа за этот период упала на две гривны.

КАБАРЕ. Более половины кафе, баров и ресторанов в течение пяти недель карантина прекратили свою работу.

Обороты заведений общественного питания сократились с начала марта на 73%, свидетельствуют данные компании по автоматизации работы ресторанов Poster, которая обслуживает 12 тыс. заведений.

Сейчас единственная возможность выжить ресторанам — онлайн.

«Когда закрылись рестораны (сети), продажи сразу же упали на 75-80%. Но за первый месяц мы смогли выйти на 35% от общего количества продаж, которые мы выполняли до введения карантина (с помощью онлайн). Это позволяет выплачивать заработную плату части персонала », - рассказал в интервью НВ совладелец ресторанов Mafia, C astMafia, BAO, NAM Тарас Середюк.

E-commerce. Карантин кардинально изменил способ взаимодействия бизнеса с клиентами — на самоизоляции потребители массово начали делать покупки онлайн, где они предпочитают продукты первой необходимости.

Это заставило бизнес поспешно переориентироваться, в онлайн перешли такие крупные ритейлеры как Сильпо и кондитерская корпорация Roshen.

В первую очередь от этого выиграли крупные интернет-магазины и онлайн площадки.

По данным портала Retailers, в марте резко выросла посещаемость в тех сервисов, чьи товары и услуги стали востребованными в условиях карантина и самоизоляции: у сервиса заказа продуктов Zakaz.ua посещаемость выросла на 73,7%, в аптечного маркеплейса Liki24 — на 73%, а у Tabletki.ua — на 32%.

По итогам 2020 рынок доставки продуктов питания может вырасти до 50 млрд грн (с 20 млрд грн в 2019 году), — прогнозируют аналитики Pro-Consulting.

Источник

карантин, коронавирус
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