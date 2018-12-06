Украина в военном положении. Д.Джангиров и М.Погребинский

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Михаил Погребинский.

485-й выпуск программы «Работа над ошибками».

Онлайн-студия CapitalTV - проект делового портала Capital.ua. Гостями CapitalTV становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.

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ИНН банка получателя: 7728168971

КПП банка получателя: 770801001

Корр. счет: 30101810200000000593

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