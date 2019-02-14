Разблокируем Донбасс - разблокируем Минск-2. Д.Джангиров и А.Вилкул

В гостях онлайн-студии «CapitalTV» и ее ведущего Дмитрия Джангирова Александр Вилкул.
512-й выпуск программы «Работа над ошибками».
Онлайн-студия CapitalTV - проект делового портала Capital.ua. Гостями CapitalTV становятся лидеры общественного мнения, политики, эксперты, признанные авторитеты, чье мнение интересно широкой аудитории.
ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ:
Visa/ Privat24: 5168 7422 1735 9680 (Джангиров Д.Г.)
https://sendmoney.privatbank.ua/ua/
Номер счета: 40820810304150002081
Получатель: Джангирова Аида
ИНН банка получателя: 7728168971
КПП банка получателя: 770801001
Корр. счет: 30101810200000000593
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
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