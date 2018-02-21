В прошлом году с рынка ушло 14 банков - НБУ

В течение 2017 года с рынка ушло 14 банков, на которые на начало года приходились 1,7% чистых активов банковской системы.

Как говорится в материалах Национального банка Украины, 4 из этих банков реорганизовались в финансовые компании, 1 банк присоединился к другому.

По информации регулятора, доля государственных банков в чистых активах системы выросла на 3.6 п.п. — до 54,9%.

Также Нацбанк отметил умеренный уровень концентрации, поскольку на 20 крупнейших финучреждений приходится 90,7% чистых активов системы, что на 1,3 п.п. больше показателя годом ранее.