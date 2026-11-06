СЗРУ: Росія позбавляє громадян можливості розпоряджатися власними коштами

У Росії готують чергове примусове вилучення коштів у населення.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Мінфін Росії розробив законопроєкт про автоматичне переведення пенсійних накопичень громадян у внески за договорами довгострокових заощаджень.

Схема зачепить як клієнтів недержавних фондів, так і мільйони тих, хто не обирав спосіб управління заощадженнями.

Для останніх створюють спеціальний державний фонд під управлінням "веб.рф", що позбавляє громадян можливості розпоряджатися власними коштами.

За даними розвідки, уряд Росії отримує доступ до величезного ресурсу:

2,98 трлн руб. – накопичення 36,5 млн неактивних вкладників;

3,6 трлн руб. – кошти 34,4 млн осіб у 24 недержавних пенсійних фондах.

Формально повернення грошей обіцяють через 15 років або після виходу на пенсію (55 років для жінок і 60 років для чоловіків). Проте реальний шанс забрати заощадження залишається мінімальним.

Тривале заморожування коштів у умовах нестабільної економіки загрожує їхнім повним знеціненням через високу інфляцію.

Крім того, зберігається високий ризик банкрутства банків та недержавних фондів.

Як зазначають у розвідці з посиланням на "веб.рф", залучені суми планується спрямувати на "інвестиції в технологічні проєкти".

Фактично це означає використання пенсійних грошей для покриття дефіциту держбюджету та фінансування ризикованих ініціатив.