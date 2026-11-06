Мінфін: На рахунках місцевих бюджетів накопичилося 170,1 млрд гривень

На рахунках місцевих бюджетів станом на 1 листопада накопичилося 170,1 млрд гривень. Це на 74,9 млрд грн або у 1,8 раза більше, ніж було на початку 2026 року.
Відповідну інформацію опублікувало міністерство фінансів.
У відомстві зазначили, що такі залишки коштів дозволяють органам місцевого самоврядування і надалі фінансувати першочергові потреби громад.
Крім того, у жовтні Мінфін повністю перерахував передбачені з державного бюджету трансферти до загального фонду місцевих бюджетів.
Загальна сума виплат склала 22,5 млрд грн. Зокрема, громади отримали 2,6 млрд грн базової та 1,7 млрд грн додаткових дотацій.
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