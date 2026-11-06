Харченко: В Україні деякі міста можуть залишатися без світла по кілька днів

В Україні деякі міста можуть залишатися без світла по три дні.

Після російських атак Київ опинився у найскладнішій ситуації з електропостачанням серед міст поза прифронтовою зоною. Росія не зможе повністю відрізати столицю від об'єднаної енергосистеми, але може суттєво обмежити постачання електрики. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив подробиці в коментарі "РБК-Україна".

Вразливими є невеликі міста, де електропостачання може залежати від однієї підстанції. Якщо російський удар зруйнує обладнання, його доведеться замінювати. Для цього потрібно доставити альтернативне обладнання та встановити його, що потребує часу.

Прикладом цього є нещодавня ситуація з Конотопом на Сумщині, місто 5 днів перебувало без світла після ворожих ударів.

"Власне, саме до цього сценарію і готувалися в міжсезоння. Зараз великим викликом є те, що вони, по суті, блокують ремонтні роботи, постійно тримаючи під атаками ключові високовольтні мережі, якими керує "Укренерго" і які, власне, транспортують електроенергію до Києва", - пояснив він.