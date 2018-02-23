В зоне АТО за сутки погиб один военный, еще один ранен, - штаб

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате боевых действий 22 февраля 2018 года погиб один украинский военный, еще один получил ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
Сообщается, что на Луганском направлении основная огневая активность противника была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, боевики применили минометы и целый арсенал пехотного вооружения в районе Луганского и Троицкого. Кроме того, несколько мин разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник стрелял по позициям сил АТО вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов — возле Гладосово и Лозового. Кроме того, из вооружения БМП и стрелкового оружия боевики обстреляли Новоалександровку.
На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреляли позиции вблизи Новотроицкого и Песков.
«Всего за минувшие сутки противник провел 19 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен», — добавили в штабе.
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