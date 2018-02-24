Войти
Сотрудничество Украины и США выросло вчетверо, - Порошенко
тенденции
Сотрудничество Украины и США выросло вчетверо, - Порошенко
В регионах Украины появится три авиационных хаба
авиация
В регионах Украины появится три авиационных хаба

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

горячие точки
RSS

В Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

681
В Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

В Украине сегодня вступил в силу закон № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Читайте также: Как решить проблему Донбасса

Датой старта оккупации косвенно назвали дату начала временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года, ссылаясь на другой закон.

Документ определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей такие, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ. Полное отсутствие военнослужащих РФ на оккупированных территориях должны установить Минобороны и МВД Украины путем совместного представления президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение. Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями Верховного главнокомандующего, которым является президент.

Утверждается, что РФ, несмотря на оккупацию, не получает никаких прав на территории, причем продолжительность оккупации не имеет значения.

Почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий, кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательство обеспечить защиту гражданского населения.

Украина же, со своей стороны, должна принимать меры для обеспечения государственного суверенитета — в том числе санкционные, а также использовать механизмы международного сотрудничества для сохранения и усиления санкций против РФ. Органы в Украине собирают данные о правах человека на временно оккупированных территориях, а также создают межведомственный координационный орган, чтобы обобщить позицию государства в вопросе отпора и сдерживании вооруженной агрессии РФ, а также подготовить консолидированную претензию против РФ.

Читайте также: Россия не намерена признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», - Лавров

Для противодействия агрессии Генштаб ВСУ применяет силы и средства по согласованию с соответствующими руководителями. Собственно, стратегическое руководство силами и средствами ВСУ — это дело Генштаба ВСУ, а руководство военнослужащими непосредственно в Донецкой и Луганской области — дело Командующего объединенных сил. Он реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб. Со своей стороны, Генштаб должен разработать положение о Объединенный оперативный штаб ВСУ, прописать там полномочия Командующего этим штабом. Такое положение утверждается Верховным главнокомандующим (президентом) по представлению Минобороны.

Закон о реинтеграции Донбасса только немного затрагивает вопросы взаимодействия структур для обеспечения национальной безопасности. Ожидается, что подробнее об этом речь пойдет непосредственно в законе о нацбезопасности. На данный момент его проект согласовал Совет нацбезопасности, однако документ не подан в парламент и официально не опубликован.

Командующий объединенных сил в случае реальной угрозы жизни и здоровью лиц, которые пересекают линию разграничения, имеет право ограничить въезд этих лиц на временно оккупированные территории.

Однако порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории и выезда лиц, перемещение товаров определяются Кабмином.

На территориях, прилегающих к зоне боевых действий, функционирует особый порядок, согласно которому органы сектора безопасности и другие госорганы имеют специальные полномочия для обеспечения нацбезопасности. Границы таких территорий устанавливает начальник Генштаба ВСУ по представлению Командующего объединенных сил.

Читайте также: В Генштабе рассказали о смене формата операции на Донбассе

В зонах, прилегающих к районам боевых действий, привлеченные к мероприятиям по противодействию агрессии РФ (военнослужащие, правоохранители, медики) получают такие права:

  • применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в зону противодействия агрессии;
  • задерживать указанных лиц и привозить в органы Нацполиции;
  • проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия — задерживать для установления личности;
  • осматривать личные вещи граждан при них и в автомобилях;
  • временно ограничивать или запрещать движение транспорта, пешеходов на улицах и дорогах, не пускать людей и машины куда-то, в частности на объекты, выводить людей из определенной местности, отбуксировывать транспорт;
  • входить в дома людей, на частные земельные участки, предприятия, учреждения и организации, если это нужно для противодействия внешней агрессии;
  • со служебной целью использовать с разрешения владельцев средства связи и автомобили, в том числе специальные, кроме автомобилей дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Заключительные положения закона вносят изменения, согласно которым участники мероприятий по противодействию агрессии РФ — участники боевых действий, как и те, кто принимали участие в АТО. Инвалиды войны соответственно — те, кто получили ранения в результате участия в мероприятиях по сдерживанию агрессии со стороны РФ. Действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» распространяется на семьи погибших на Донбассе волонтеров, работников предприятий, которые обеспечивали проведение АТО и мер по противодействию агрессии.

Утверждается, что меры по противодействию агрессии могут проводить одновременно с антитеррористической операцией.

Были урегулированы вопросы создания и функционирования военно-гражданских и гражданских администраций. Во-первых, изъяли норму, согласно которой закон «О военно-гражданских администрациях» должен был утратить силу с 28 февраля 2018 года. Кроме того, предусматривается создание не только военно-гражданских администраций, но и военных. Причем в день вступления в силу соответствующим актом президента прекращаются полномочия военно-гражданских администраций районов и областей. А президент выдает такой акт в случае введения военного положения в отдельных местностях из-за агрессии РФ на Донбассе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января 280 голосами народных депутатов. Через некоторое время, 20 февраля, президент Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета СНБО подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он также поручил Минобороны и Генштабу представить предложения по изменению формата АТО.

Донбасс, кризис на юго-востоке, АТО, реинтеграция
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 24 февраля 2018
Пятница, 23 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.685,85 -0.0375 2.716,68 -0.0392
100 евро 3.297,32 -0.0256 3.357,11 -0.0173
10 рублей 4,44 0.0006 4,85 -0.0001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Сергей Голубицкий
Сергей Голубицкий
журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz

От МММ к киберпанку и обратно. Почему даже таксисты обсуждают инвестиции в «крипту»

Все «ключи» биткоина заимствованы из модной культуры киберпанка: гениальные подпольные хакеры-бессребреники противостоят дистопии Нового мирового порядка, восторжествовавшего на планете после инсценировки в духе Дэвида Айка 11 сентября 2001-го. Герои майнят чудо-валюту, основанную на технологиях шифрования и еще более загадочном блокчейне (их никто не понимает, но это не важно). Миром правит спрут мегакорпораций, развернувший системы «Эшелон» и «Призм» для тотальной слежки, прослушки телефонных разговоров и перлюстрации электронной почты. Готический аниме-герой Накамото дарит миру новое Евангелие - Криптономикон Блокчейна, с помощью которого честные и свободолюбивые маргиналы планеты рано или поздно свергнут коррумпированный мир банкиров-ротшильдов с их ненавистными кредитными деньгами. Главное, вся эта киберпанковская мистерия разыгрывается в киберлибертарианской вольнице интернета.
Леонид Бершидский
Леонид Бершидский
журналист, колумнист Bloomberg

Как решить проблему Донбасса

Путин до сих пор не верит в стабильность киевского режима. Похоже, он надеется, что маятник снова качнется в сторону России, и хочет использовать «народные республики» в качестве инструмента перманентной дестабилизации, пока украинские власти враждебно относятся к России. Правительство Петра Порошенко тоже не заинтересовано в окончании конфликта. Коррумпированный киевский истэблишмент использует его для получения помощи от Запада в большем объеме, чем заслуживает его политика, и пытается предстать в образе важного союзника Запада. Но если есть желание, выход можно найти всегда.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс доллара в Украине: ждать ли стабильности?

Рынок «доллар-гривна» в Украине не перестает привлекать к себе внимание граждан. Новогодние горки завершились в начале февраля, когда на черном рынке продажа упала до 26,85. И вот, не прошло и недели, как курс зеленого снова пополз вверх и заставил население (электорат) поволноваться, перешагнув отметку 27,0. Что происходит с гривной и возможен ли стабильный валютный курс в Украине до конца года - попытаемся в этом разобраться в свете последних тенденций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016