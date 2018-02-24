В Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

В Украине сегодня вступил в силу закон № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Датой старта оккупации косвенно назвали дату начала временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года, ссылаясь на другой закон.

Документ определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей такие, где вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ. Полное отсутствие военнослужащих РФ на оккупированных территориях должны установить Минобороны и МВД Украины путем совместного представления президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение. Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями Верховного главнокомандующего, которым является президент.

Утверждается, что РФ, несмотря на оккупацию, не получает никаких прав на территории, причем продолжительность оккупации не имеет значения.

Почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий, кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

На Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательство обеспечить защиту гражданского населения.

Украина же, со своей стороны, должна принимать меры для обеспечения государственного суверенитета — в том числе санкционные, а также использовать механизмы международного сотрудничества для сохранения и усиления санкций против РФ. Органы в Украине собирают данные о правах человека на временно оккупированных территориях, а также создают межведомственный координационный орган, чтобы обобщить позицию государства в вопросе отпора и сдерживании вооруженной агрессии РФ, а также подготовить консолидированную претензию против РФ.

Для противодействия агрессии Генштаб ВСУ применяет силы и средства по согласованию с соответствующими руководителями. Собственно, стратегическое руководство силами и средствами ВСУ — это дело Генштаба ВСУ, а руководство военнослужащими непосредственно в Донецкой и Луганской области — дело Командующего объединенных сил. Он реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб. Со своей стороны, Генштаб должен разработать положение о Объединенный оперативный штаб ВСУ, прописать там полномочия Командующего этим штабом. Такое положение утверждается Верховным главнокомандующим (президентом) по представлению Минобороны.

Закон о реинтеграции Донбасса только немного затрагивает вопросы взаимодействия структур для обеспечения национальной безопасности. Ожидается, что подробнее об этом речь пойдет непосредственно в законе о нацбезопасности. На данный момент его проект согласовал Совет нацбезопасности, однако документ не подан в парламент и официально не опубликован.

Командующий объединенных сил в случае реальной угрозы жизни и здоровью лиц, которые пересекают линию разграничения, имеет право ограничить въезд этих лиц на временно оккупированные территории.

Однако порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории и выезда лиц, перемещение товаров определяются Кабмином.

На территориях, прилегающих к зоне боевых действий, функционирует особый порядок, согласно которому органы сектора безопасности и другие госорганы имеют специальные полномочия для обеспечения нацбезопасности. Границы таких территорий устанавливает начальник Генштаба ВСУ по представлению Командующего объединенных сил.

В зонах, прилегающих к районам боевых действий, привлеченные к мероприятиям по противодействию агрессии РФ (военнослужащие, правоохранители, медики) получают такие права:

применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к тем, кто нарушает закон или пытается нелегально попасть в зону противодействия агрессии;

задерживать указанных лиц и привозить в органы Нацполиции;

проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия — задерживать для установления личности;

осматривать личные вещи граждан при них и в автомобилях;

временно ограничивать или запрещать движение транспорта, пешеходов на улицах и дорогах, не пускать людей и машины куда-то, в частности на объекты, выводить людей из определенной местности, отбуксировывать транспорт;

входить в дома людей, на частные земельные участки, предприятия, учреждения и организации, если это нужно для противодействия внешней агрессии;

со служебной целью использовать с разрешения владельцев средства связи и автомобили, в том числе специальные, кроме автомобилей дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

Заключительные положения закона вносят изменения, согласно которым участники мероприятий по противодействию агрессии РФ — участники боевых действий, как и те, кто принимали участие в АТО. Инвалиды войны соответственно — те, кто получили ранения в результате участия в мероприятиях по сдерживанию агрессии со стороны РФ. Действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» распространяется на семьи погибших на Донбассе волонтеров, работников предприятий, которые обеспечивали проведение АТО и мер по противодействию агрессии.

Утверждается, что меры по противодействию агрессии могут проводить одновременно с антитеррористической операцией.

Были урегулированы вопросы создания и функционирования военно-гражданских и гражданских администраций. Во-первых, изъяли норму, согласно которой закон «О военно-гражданских администрациях» должен был утратить силу с 28 февраля 2018 года. Кроме того, предусматривается создание не только военно-гражданских администраций, но и военных. Причем в день вступления в силу соответствующим актом президента прекращаются полномочия военно-гражданских администраций районов и областей. А президент выдает такой акт в случае введения военного положения в отдельных местностях из-за агрессии РФ на Донбассе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января 280 голосами народных депутатов. Через некоторое время, 20 февраля, президент Петр Порошенко во время заседания Военного кабинета СНБО подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он также поручил Минобороны и Генштабу представить предложения по изменению формата АТО.