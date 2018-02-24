Кабмин: Найти покупателей на украинские госбанки будет не сложно

В Кабмине небезосновательно считают, что найти покупателей на украинские госбанки будет не сложно, так как перспективы роста у украинского банковского сектора есть, если сравнить его показатели с другими сравнимыми странами.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева.

Так, по ее словам, в Польше 78% населения старше 15 лет пользуются банковскими услугами, в Турции — 65%, а в Украине только 53%. Объемы розничного кредитования в Польше составляют 35% от ВВП, в Турции — 16%, в Украине — 3%. Объемы депозитов в Польше составляют 52% от ВВП, в Турции — 44% от ВВП, в Украине — 35%. Единственный показатель, по которому мы не уступаем другим странам, — это корпоративные кредиты, в Польше — 15% от ВВП, в Турции — 53%, а в Украине — 17%.

«Беда только в том, что у нас большая их часть не обслуживается. Но в целом возможности для роста в банковском секторе огромны и потенциал его способен заинтересовать инвесторов», — отмечает обозреватель.

«Согласно стратегии, к 2022 году многие показатели украинского банковского сектора должны улучшиться. Например, по ожиданиям Минфина доля кредитования вырастет с 20% ВВП в 2017-м, до 27% ВВП в 2022-м, доля розничных кредитов при этом увеличится с 15 до 26% ВВП. Доступность кредитов физлицам будет обеспечена нехитрыми методами. Количество банковских отделений, которое в последние годы только сокращалось, вырастет с 235 на млн граждан до 290. Учетная ставка НБУ наоборот снизится до 6%. Насколько оправданы эти прогнозы и оправдаются ли они в 2022-м, сейчас очень сложно сказать. Пока тренды обратные — НБУ учетную ставку наоборот повышает, да и в своем последнем отчете о финстабильности, регулятор банковского сектора высказывал опасения относительно темпов роста именно потребительского кредитования. Чтобы тенденции стали обратными в течение пяти следующих лет придется немало потрудиться», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что государство пока не знает, что делать с «токсичными» кредитами госбанков.