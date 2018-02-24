Кабмин: Найти покупателей на украинские госбанки будет не сложно

В Кабмине небезосновательно считают, что найти покупателей на украинские госбанки будет не сложно, так как перспективы роста у украинского банковского сектора есть, если сравнить его показатели с другими сравнимыми странами.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева.
Так, по ее словам, в Польше 78% населения старше 15 лет пользуются банковскими услугами, в Турции — 65%, а в Украине только 53%. Объемы розничного кредитования в Польше составляют 35% от ВВП, в Турции — 16%, в Украине — 3%. Объемы депозитов в Польше составляют 52% от ВВП, в Турции — 44% от ВВП, в Украине — 35%. Единственный показатель, по которому мы не уступаем другим странам, — это корпоративные кредиты, в Польше — 15% от ВВП, в Турции — 53%, а в Украине — 17%.
«Беда только в том, что у нас большая их часть не обслуживается. Но в целом возможности для роста в банковском секторе огромны и потенциал его способен заинтересовать инвесторов», — отмечает обозреватель.
«Согласно стратегии, к 2022 году многие показатели украинского банковского сектора должны улучшиться. Например, по ожиданиям Минфина доля кредитования вырастет с 20% ВВП в 2017-м, до 27% ВВП в 2022-м, доля розничных кредитов при этом увеличится с 15 до 26% ВВП. Доступность кредитов физлицам будет обеспечена нехитрыми методами. Количество банковских отделений, которое в последние годы только сокращалось, вырастет с 235 на млн граждан до 290. Учетная ставка НБУ наоборот снизится до 6%. Насколько оправданы эти прогнозы и оправдаются ли они в 2022-м, сейчас очень сложно сказать. Пока тренды обратные — НБУ учетную ставку наоборот повышает, да и в своем последнем отчете о финстабильности, регулятор банковского сектора высказывал опасения относительно темпов роста именно потребительского кредитования. Чтобы тенденции стали обратными в течение пяти следующих лет придется немало потрудиться», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что государство пока не знает, что делать с «токсичными» кредитами госбанков.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,25 -0.0335
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,72 -0.0216
|3.357,12 -0.0172
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016