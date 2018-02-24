Глава Совета НБУ: Экономика может расти на 4-6% ежегодно

Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Об этом в своей статье для DT.UA пишет глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«В 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%. А еще имеем рост ВВП за 2017 год на уровне 2,1%, что критически слабо как на фоне базы сравнения (не самый удачный 2016 год), так и с точки зрения того, что экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год», — пишет Данилишин.

По его мнению, содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста тоже относится к задачам НБУ.

«В современных экономических реалиях Украины жесткая монетарная политика провоцирует медленные темпы экономического роста. Вот несколько цифр в подтверждение. Уровень монетизации экономики Украины по состоянию на конец прошлого года составлял 40%», — заявил глава совета НБУ.

«А, к примеру, в Польше — 62%, в Турции — 61% (страны, с которыми мы имеем тесные внешнеторговые отношения и экономические успехи которых принято ставить Украине в пример). „Финансовая глубина экономики“ (отношение суммы банковских кредитов к ВВП) у нас составляет 35%, в Польше — 75%, в Турции — 80%», — отмечает он.

Как известно, НБУ ожидает, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,4% и 3,5% соответственно.

Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.

Международное рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.