ГФС: При импорте оборудования теперь будет оформляться НДС

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины относительно рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования, которое ввозится плательщиком налога для собственного производства на территории Украины. Об этом Государственная фискальная служба сообщает на официальном сайте.

Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении налогоплательщика, но не более 24 календарных месяцев без начисления процентов, пени и штрафов, определенных Налоговым кодексом Украины.

Рассрочка не предоставляется, если оборудование имеет происхождение из страны, признанной Украиной государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине, ввозится с территории такой страны и/или с временно оккупированной территории Украины.

Для реализации права налогоплательщиков на получение рассрочки уплаты НДС Кабинет министров принял постановление от 7 февраля 2018 года N85 «Об утверждении Порядка предоставления рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость и применения обеспечения выполнения обязательств во время ввоза на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства на территории Украины», которое вступило в силу со дня его опубликования 21 февраля 2018 года.

Порядок определяет процедуру предоставления рассрочки уплаты НДС и применения обеспечения выполнения обязательств во время ввоза на таможенную территорию Украины с помещением в таможенный режим импорта оборудования.

Для получения рассрочки уплаты НДС налогоплательщик подает в таможню ГФС:

заявление по установленной форме;

документы, предусмотренные статьей 335 Таможенного кодекса Украины;

бизнес-проект, бизнес-план или другой документ, в котором указан технологический процесс с экономическими расчетами и ожидаемые результаты деятельности;

имеющиеся выводы государственных органов, экспертных учреждений, организаций, государственные стандарты и стандарты предприятия, технические условия, техническую документацию, документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, помещений.

Решение о предоставлении рассрочки уплаты НДС принимается таможней ГФС по рекомендации комиссии в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления. В случае, если сумма налога, заявленная к рассрочке, составляет более 1 млн грн, решение принимается по согласованию с председателем ГФС в течение 25 рабочих дней с даты поступления заявления.

Плательщик налога, который получил решение:

уплачивает первый платеж во время таможенного оформления оборудования и предоставляет на остаток суммы налога обеспечение исполнения обязательств либо банковскую гарантию, выданную в соответствии с законодательством;

ежемесячно в срок, установленный в решении, платит рассроченные суммы НДС с представлением дополнительной таможенной декларации, в которой указываются сведения о таможенной стоимости оборудования, определенной на дату помещения такого оборудования в таможенный режим импорта;

ежемесячно не позднее следующего рабочего дня за днем уплаты части рассроченной суммы налога подает в главное управление ГФС в области, Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГФС отчет о целевом использовании оборудования, ввезенного на таможенную территорию Украины для собственного производства на территории Украины;

вправе досрочно уплатить рассроченную сумму налога.

В течение ближайшего времени будут созданы соответствующие комиссии и начата процедура предоставления рассрочек.