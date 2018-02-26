Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, - ГПУ

Украинская прокуратура и американские партнеры заинтересованы в скорейшем завершении процесса в США над бывшим украинским премьер-министром Павлом Лазаренко с положительным для обеих сторон решением, после чего начнутся переговоры по распределению активов. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью «Интерфакс-Украина».

В частности, он напомнил, что на сегодня в Украину возвращены 15 млн долларов Лазаренко по решению швейцарского суда.

«Кроме того, на счетах в пяти разных странах — Швейцарии, Гернси, Лихтенштейне, Антигуа, Литве арестованы около 200 млн долларов. Они арестованы в рамках уголовного производства, возбужденного в Украине, и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США», — отметил заместитель генпрокурора.

Он заверил, что ГПУ с американскими партнерами «заинтересованы в максимально быстром завершении этого процесса».

По словам Енина, для этого группа американских следователей и прокуроров уже неоднократно приезжала в Украину, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, включая бывших премьер-министров и членов правительства.

Также заместитель генпрокурора рассказал, что украинская сторона на запросы американских партнеров оказывала значительное число материалов из уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками.

«На сегодня судебный процесс в США продолжается. Напомню, он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он входит в свою финальную стадию. После того, как в США процесс завершится, — надеемся, с положительным для нас решением, — начнутся переговоры о распределении конфискованных активов», — сказал Енин.

Он пояснил, что Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств как страна, пострадавшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно способствовала расследованию преступлений.

«Именно сейчас идет деликатная часть этого процесса. Я не исключал бы даже возможности определенных компромиссов между правоохранительными структурами США и Лазаренко. Речь идет о возможности медиации (внесудебное разрешение спора с привлечением третьей стороны — ред.)», — подчеркнул заместитель главы ГПУ.

Отвечая на вопрос о том, прекращено ли расследование дела в отношении Лазаренко в Украине, Енин уточнил: «Есть определенные процессуальные моменты. В связи с отсутствием Лазаренко на территории Украины, пребывания его в розыске, производство приостановлено».

Процессуального статуса у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко в этом уголовном производстве, по словам Енина, нет.

Также заместитель генпрокурора рассказал, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты как по организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.

«И мы на этом этапе являемся в определенной степени заложниками того процесса, который происходит на территории США», — подытожил замгенпрокурора.