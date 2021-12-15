СМИ заподозрили Енина в коррупции и откровенном кумовстве

В Министерстве внутренних дел Украины после смены руководства и с приходом первого заместителя министра Евгения Енина расцвела коррупция и кумовство, все схемы лично курирует первый замминистра. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на Телеграм-канал «Наблюдатель».
«История с Александром Гогилашвили покажется вам цветочками. Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин, судя по всему, самый офигевший среди всех нынешних чиновников, потому что развернуть одновременно несколько таких масштабных коррупционных схем, о которых пишут коллеги — нужно иметь очень много наглости и уверенности в собственной непогрешимости. Общение с контрабандистами, поборы с подчинённых в регионах, крышевание игорного бизнеса, лес, земля, нефтепродукты, добыча песка», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Е. Енин лично подбирал кадры, расставив на ключевые посты подконтрольных людей.
«Важно, что предварительно Енин расставил по ключевым позициям кучу своих кумовей и друзей детства, соратников и однокашников. Чего только стоят глава департамента внутренней безопасности Нацполиции Евгений Пикалов, первый замначальника ДСР Алексей Елхин, первый замглавы Нацполиции Михаил Кузнецов и глава ДСР Валентин Копаев, которые полностью выполняют распоряжения исключительно замминистра», — подчеркивается в публикации.
В подтверждение данной информации издание приводит слова бывших сослуживцев Е.Енина.
«Он всю жизнь проработал исключительно на чиновнических должностях „второго плана“ — заместителем в МИДе, Офисе генпрокурора и других структурах. Однако люди, знавшие Енина и в тех местах, утверждают, что Монастырский имел ввиду совсем другой опыт — а именно опыт выстраивания коррупционных схем и „откатных“ механизмов. „Если и есть в министерстве кто-то, кто также сильно любит грязные деньги и крючковатые схемы, то это как раз Евгений Владимирович. Поэтому если Монастырский собирался немного заработать в своем кресле, то выбрал для этого совершенно безальтернативную кандидатуру“, — говорит один из бывших коллег Енина по предыдущим местам работы. И, судя по информации, которую публикуют коллеги, у нас нет поводов ему не верить», — подчеркивается в сообщении.
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