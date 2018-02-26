На загранвизиты Порошенко потратили более 34 млн грн

Расходы на визиты Президента Петра Порошенко за границу в 2017 году составили 34,3 млн гривен. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.
«Общая сумма расходов на совершение визитов Президента Украины за границу составляет 34 341,1 тыс. гривен», — сказано в нем.
Средние расходы на один заграничный визит главы государства составили 1,3 млн гривен.
Ранее Администрация Президента сообщила, что Порошенко совершил 26 заграничных визитов в 18 государств в 2017 году.
Среди них было 2 государственных визита: в Грузию и на Мальту.
Также в 2017 году у Порошенко было 7 официальных визитов: в Эстонию, Финляндию, Латвию, Данию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Португалию.
Кроме того, Президент совершил в 2017 году 17 рабочих визитов: 4 — во Францию, 3 — в Германию, по 2 — в США и в Бельгию, по 1 — в Швейцарию, Мальту, Беларусь, Канаду, Саудовскую Аравию и Литву.
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