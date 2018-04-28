В Конгрессе США не выявили связей Трампа с Россией

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, расследовавший предполагаемое вмешательство России в американские выборы, не обнаружил доказательств связей штаба Дональда Трампа с РФ.
В докладе комитета, обнародованном в пятницу, 27 апреля, не ставится под сомнение сам факт вмешательства Москвы в выборы в США, а также в дела других государств и международных организаций на протяжении последних десяти лет, пишет DW.
В документе, однако, отмечается, что оба избирательных штаба − и действующего президента США Трампа и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон − совершали необдуманные действия: к примеру, окружение Трампа встречалось с россиянами, ожидая получить от них компромат на Клинтон, а демократы заказали сбор информации, в том числе из российских источников, которая в итоге попала в «досье Трампа».
Значительная часть доклада заретуширована по требованию спецслужб. Основная его часть занимает около 130 страниц, еще более 100 страниц занимают приложения с копиями различных документов.
Члены комитета раскритиковали часть доклада американских спецслужб от января 2017 года, касавшуюся стратегических целей вмешательства (там утверждалось, что целью российского вмешательства было помешать избранию Хиллари Клинтон и помочь Трампу). В докладе утверждается, что главной целью кампании было «посеять рознь среди американцев».
Помимо американских спецслужб, собственные расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы в США вели комитеты по разведке обеих палат Конгресса.
Россия категорически отрицает, что пыталась влиять на президентские выборы в США.
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