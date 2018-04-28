Украина предложила Чехии восстановить межпарламентское сотрудничество

Украина предложила Чехии активизировать политический диалог на уровне премьер-министров и восстановить межпарламентское сотрудничество.

Об этом шла речь на встрече заместителя главы МИД Украины Василия Боднара и его чешского коллеги Якуба Дюрра, сообщает сайт министерства.

«Чешской стороне было предложено активизировать политический диалог на уровне премьер-министров, восстановить межпарламентское сотрудничество и рассмотреть приглашение министру иностранных дел Чешской Республики Мартину Стропницкому посетить Киев и районы Донбасса, близкие к линии разграничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона выразила благодарность чешским коллегам за поддержку территориальной целостности Украины, одновременно обратив внимание на факт нарушения некоторыми чешскими парламентариями украинского законодательства и Резолюции ГА ООН от 27 марта 2014 года в части незаконного посещения АР Крым.