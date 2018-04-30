Мэй назначила нового министра внутренних дел Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила Саджида Джавида новым министром внутренних дел страны, сообщает Sky.

Как уточняется, Джавид стал первым представителем нацменьшинств, который возглавил МВД Британии.

Он является потомком выходцев из Пакистана. До этого назначения Джавид отвечал в правительстве за вопросы местного самоуправления. В 2000-х годах работал в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке, а также управляющим директором Deutsche Bank.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку на фоне скандала вокруг отношения ее ведомства к депортации мигрантов.

Предполагается, что премьер-министр Тереза Мэй решила назначить Джавида, так как он ранее не имел отношения к ведомству и не причастен к скандалу.

Отметим, его предшественница Радд ранее установила целевые показатели по мигрантам, которых власти должны были высылать из страны.