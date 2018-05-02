В Британии приняли «поправку Магнитского»

Палата общин британского парламента приняла законопроект О санкциях и борьбе с отмыванием денег. В него включена поправка, которая аналогична «акту Магнитского», а также норма о раскрытии имен владельцев офшорных фирм в британских заморских территориях.
Далее законопроект поступит на рассмотрение в Палату лордов.
Поправка, аналогичная «акту Магнитского», позволит Великобритании запрещать выдачу виз и въезд гражданам, которые причастны к коррупции или грубым нарушениям прав человека.
Эту поправку внес МИД Великобритании, ее поддержали обе крупнейшие партии парламента, так что она была принята без голосования.
«Сегодня важный момент в парламенте, поскольку „поправка Магнитского“, направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто ответственен за серьезные правонарушения по всему миру», − написал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.
Первую часть «акта Магнитского», которая касалась заморозки активов тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека, Великобритания приняла в 2017 году.
Депутаты Палаты общин также обязали раскрывать имена владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях, таких как Каймановы и Британские Виргинские острова. До конца 2020 года должен быть создан публичный реестр бенефициаров. Эту норму в парламент внесли лейбористы, консерваторы поддержали их.
Принятие закона приведет к раскрытию имен российских бизнесменов, у которых есть активы в британских офшорах.
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