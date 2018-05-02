Стартовую цену продажи ОПЗ снизили в 10 раз

Новая стартовая цена ПАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) при приватизации составит $54 млн, сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков.
«Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент $54 млн. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки, нам неизвестно», — написал он на своей Facebook-странице.
Как сообщалось, Украина дважды в 2016 году выставляла ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, а затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно.
ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,54 -0.0222
|2.615,96 -0.0261
|100 евро
|3.111,81 -0.2808
|3.176,23 -0.2376
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