Выборы в ОТО: Порошенко требует расследовать факты подкупа избирателей

Президент Украины Петр Порошенко призвал Нацполицию, ГПУ и СБУ расследовать факты подкупа избирателей во время выборов в объединенных территориальных общинах. Об этом он сегодня заявил во время заседания СНБО, передает УНН.

«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Я хочу сказать, что для меня как Президента и как для гаранта конституционных прав и свобод граждан, в том числе избирательных прав, это абсолютно неприемлемо. Поэтому я бы очень попросил Национальную полицию, Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины доказать и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме», — заявил он.

При этом Глава государства подчеркнул, что пребывание в оппозиции отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования.

Ранее исполнительный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах, которые произошли 29 апреля 2018 года, стали самой грязной кампанией по октябрь 2015 года из-за масштаба подкупа избирателей.