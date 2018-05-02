Выборы в ОТО: Порошенко требует расследовать факты подкупа избирателей

Президент Украины Петр Порошенко призвал Нацполицию, ГПУ и СБУ расследовать факты подкупа избирателей во время выборов в объединенных территориальных общинах. Об этом он сегодня заявил во время заседания СНБО, передает УНН.
«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Я хочу сказать, что для меня как Президента и как для гаранта конституционных прав и свобод граждан, в том числе избирательных прав, это абсолютно неприемлемо. Поэтому я бы очень попросил Национальную полицию, Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины доказать и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме», — заявил он.
При этом Глава государства подчеркнул, что пребывание в оппозиции отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования.
Ранее исполнительный директор «Комитета избирателей Украины» Алексей Кошель сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах, которые произошли 29 апреля 2018 года, стали самой грязной кампанией по октябрь 2015 года из-за масштаба подкупа избирателей.
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