Суд отложил рассмотрение апелляции Крысину до 23 мая

Апелляционный суд Киева объявил перерыв по делу Юрия Крысина, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Вячеслава Вереемия до 23 мая. Об этом сообщает УНН.

Адвокат Крысина Татьяна Гнатюк заявила, что на дополнительное ознакомление с делом ей нужно минимум 10 дней.

Адвокат отметила, что не успела ознакомилась с делом. Коллегия судей приняла просьбу адвоката Гнатюк. В то же время, прокуроры попросили отложить заседание не ранее 15 мая.

«... суд принимает решение об объявлении перерыва в судебном заседании для того, чтобы стороны имели возможность изучить все вопросы ... и в следующий раз дать объяснения добавленных апелляционных жалоб и заявленных ходатайств о повторное исследование доказательств», — заявил председательствующий судья Николай Ященко.