Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени

Президент Петро Порошенко наградил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени. Об этом говорится в указе Президента № 117 от 2 мая, сообщают Українські Новини.

Согласно указу, также Порошенко наградил орденом «За заслуги» I степени генерального конструктора — генерального директора государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олега Коростелева и орденом «3а заслуги» II степени исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод» (Днепропетровская область) Леонида Шимана.

Они были награждены за выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения.