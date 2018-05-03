Госбюджет недовыполнен по доходам на 1,8%

В январе-апреле текущего года государственный бюджет недовыполнен по доходам на 1,8%.
Согласно данным Государственной казначейской службы, всего доходы госбюджета за четыре месяца текущего года составили 272,448 млрд грн, что на 5,1 млрд грн меньше от запланированных 277,5 млрд грн.
Общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд грн, тогда как спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 млн грн.
В январе-апреле в бюджет поступило 68,388 млрд грн ЕСВ, тогда как в апреле было перечислено в госбюджет 18,599 млрд грн.
В апреле госбюджет был перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,67 млрд грн. Доходы госбюджета в прошлом месяце составили 78,9 млрд грн при плане 77,2 млрд грн.
Общий фонд госбюджета в апреле перевыполнен по доходам на 4,3%, или на 3,1 млрд грн, тогда как спецфонд недовыполнен по доходам на 20,2%, или на 1,4 млрд грн.
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