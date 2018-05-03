Кабмин планирует ликвидировать дефицит Пенсионного фонда за 7 лет

Повышение минимальной заработной платы и детенизация зарплат в целом позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда уже через семь лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

«Мы видим ликвидацию дефицита через семь лет. Многое зависит напрямую от детенизации заработных плат. Мы предполагали, что на три года будет сохранен дефицит такой, какой был — почти 140 млрд грн. Он сейчас сохраняется, мы находимся в таргетированных пределах. Далее будем смотреть на ситуацию. Нам нужно больше работать над детенизацией, потому что сегодня многим работникам продолжают платить зарплату в „конвертах“, и это огромная проблема для Украины», — сказал Гройсман.

Премьер добавил, что пвышение минимальной заработной платы позволило разморозить вопросы оплаты труда и повысить средние зарплаты по стране.

«Мы сделали очень системный шаг, который, на мой взгляд, открыл еще одну возможность, а именно разморозить в целом заработные платы. Можно сказать, что мы начали возвращать долги работающим украинцам, потому что их труд долгое время была недооценен. Минимальная заработная плата подтолкнула среднюю зарплату. Я считаю, что в этом году средняя заработная плата уже может быть около 10 тыс. грн», — сказал Гройсман.

При этом премьер признал, что дальнейший процесс будет зависеть от возможностей экономики.

«Все должно быть сбалансированным. 3,2 тыс. (повышение минимальной зарплаты с января 2017 года) — это был наш четкий расчет. Поэтому будем идти дальше. И как экономика будет реагировать, так мы и будем двигаться дальше», — сказал глава правительства.