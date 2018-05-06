ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГИЛ в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Ирака нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

Сообщается, что иракские самолеты нанесли удары по командным пунктам боевиков на территории Сирии, приказ был отдан премьер-министром аль-Абади.