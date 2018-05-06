Новым адвокатом Савченко стал бывший защитник Штепы и «Топаза»

Адвокатом Савченко стал Александр Шадрин Адвокатом народного депутата Надежды Савченко стал Александр Шадрин, который ранее защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу и «антимайдановца» Гната Кромского, известного по прозвищу «Топаз». Об этом сообщил другой адвокат Савченко Алексей Шевчук в Facebook.

По словам Шевчука, 5 мая Шадрину «с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы».

«Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту», — добавил он.