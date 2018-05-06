В Афганистане произошел взрыв в мечете, 10 погибших

В Афганистане по меньшей мере десять человек погибли, еще 34 были ранены при взрыве в мечети в провинции Хост. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на главу департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха.

Сообщается, что в мечети располагался центр регистрации избирателей. Парламентские и местные выборы в Афганистане пройдут в октябре 2018 года. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.