Глава Минобороны Казахстана заявил о намерении подать в отставку после взрывов на складах воинской части

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев планирует подать в отставку после трагического инцидента на юге страны, где произошла серия взрывов на воинском складе.
«Я для себя решение принял, я в отставку подам, буду просить об отставке. А решение примет глава государства», — сказал Ермекбаев журналистам.
По словам министра, он принял это решение «как только услышал» об инциденте в Жамбылской области.
«Сейчас моя главная задача — устранить последствия этого происшествия», — отметил он.
Сообщение о возгорании склада боеприпасов воинской части N28349 (инженерно-саперная бригада) министерства обороны в Жамбылской области поступило в минувший четверг вечером. Горел склад боеприпасов размером 41 на 17. Произошло порядка 10 взрывов инженерных боеприпасов. В Тараз эвакуированы около 1,2 тыс. человек из близлежащих населенных пунктов.
При ликвидации последствий взрывов и пожаров на складе боеприпасов погибли четверо военнослужащих — военный прокурор Южного региона, сержант, ефрейтор и служащий военизированной охраны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016