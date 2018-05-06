На Буковине чиновник попался на взятке и умер, когда увидел конфискованные деньги

В Черновецкой области во время задержания при получении взятки скончался чиновник. Об этом сообщает 0372.

Прокуратура совместно с работниками СБУ разоблачила преступную группу местных чиновников во главе с заместителем начальника управления водных ресурсов рек Прут и Серет. Чиновник требовал неправомерную выгоду от предпринимателя за разрешение добывать органические удобрения на водных объектах области. Во время передачи взятки чиновника задерали вместе с посредником, который также должен был получить процент от взятки.

В ходе задержания погоревший на взятке пожаловался на боль в сердце. На место задержания немедленно были вызваны медики, до приезда которых оперативники оказывали первую помощь. Задержанный скончался в карете скорой помощи. Предварительной причиной смерти медики называют сердечный приступ. Мужчине стало плохо в тот момент, когда открылся багажник и он увидел деньги. На текущий момент правоохранители устанавливают других причастных к преступной схеме.