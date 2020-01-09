ЦОЗ зарегистрировал 9 случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области

Зарегистрировано девять случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области, самому младшему — 2,5 месяца, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Согласно сообщению, в области организовано медицинское наблюдение за лицами, находившимися в контакте с больными, начат комплекс противоэпидемических мероприятий.
По данным ЦОЗ, в январе-ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 2,063 тыс. случая коклюша, что на 2% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года.
В целом в Украине за 11 месяцев 2019 года планово прививки против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) получили 74% детей.
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