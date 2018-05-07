Минфин определил зарплатные банки

Министерство финансов определило уполномоченные банки, через которые должна осуществляться выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
«По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов комиссией принято решение о признании уполномоченными банками-победителями конкурса 34 банка», — говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что при этом банки, которые до принятия этого решения были определены победителями конкурсов на право выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений — прекратили выполнение функций уполномоченного банка.
Перечень уполномоченных банков на выплату пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:
Укрэксимбанк
Ощадбанк
ПриватБанк
Укргазбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль
Кредобанк
Укрсиббанк
Идея Банк
Креди Агриколь Банк
Пиреус Банк
Альфа-Банк
ОТП Банк
Банк «Альянс»
Банк «Львов»
Индустриалбанк
МТБ Банк
Банк «Пивденный»
«Полтава-банк»
Первый украинский международный банк
Восточно — украинский банк «Грант»
Мегабанк
Скай Банк
Юнекс Банк
Коммерческий Индустриальный Банк
Универсал Банк
Банк Кредит Днепр
Радабанк
Банк «Восток»
Банк инвестиций и сбережений
Банк «Конкорд»
«Мотор-банк»
Аккордбанк
Кристалбанк.
Последний отбор банков Минфин проводил — 17 ноября 2015 года. Тогда уполномоченными были определены 48 банков.
Из того списка 8 банков уже обанкротились: Авант-банк, Диамантбанк, Инвестбанк, Укринбанк, Фидо Банк, Финбанк, Фортуна-банк, «Хрещатик», а 5 банков с российским госкапиталом попали под санкции СНБО: Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк и ВиЭС Банк.
Из работающих банков из списка Минфина исключены 10 банков: Айбокс Банк, Асвио Банк, БТА Банк, Коминвестбанк, МетаБанк, Окси Банк, Поликомбанк, Правэкс-банк, банк «Фамильный» и Экспресс-банк (присоединен к Индустриалбанку).
При этом Минфин выбрал 9 новых банков для работы с зарплатой «бюджетников»: ОТП Банк, банк «Альянс», Коммерческий индустриальный банк, Радабанк, Банк инвестиций и сбережений, банк «Конкорд», Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.
Как сообщалось, Минфин определил новый список банков, через которые будет осуществляться выплата заработной платы бюджетникам, пенсий и денежной помощи. Однако из-за того, что 11 января суд отменил жесткие требования к зарплатным банкам, Минфин решил не публиковать список избранных, из которых устранены все небольшие банки.
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