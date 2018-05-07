Минфин определил зарплатные банки

Министерство финансов определило уполномоченные банки, через которые должна осуществляться выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

«По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов комиссией принято решение о признании уполномоченными банками-победителями конкурса 34 банка», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что при этом банки, которые до принятия этого решения были определены победителями конкурсов на право выплаты пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений — прекратили выполнение функций уполномоченного банка.

Перечень уполномоченных банков на выплату пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

Укрэксимбанк

Ощадбанк

ПриватБанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

Укрсиббанк

Идея Банк

Креди Агриколь Банк

Пиреус Банк

Альфа-Банк

ОТП Банк

Банк «Альянс»

Банк «Львов»

Индустриалбанк

МТБ Банк

Банк «Пивденный»

«Полтава-банк»

Первый украинский международный банк

Восточно — украинский банк «Грант»

Мегабанк

Скай Банк

Юнекс Банк

Коммерческий Индустриальный Банк

Универсал Банк

Банк Кредит Днепр

Радабанк

Банк «Восток»

Банк инвестиций и сбережений

Банк «Конкорд»

«Мотор-банк»

Аккордбанк

Кристалбанк.

Последний отбор банков Минфин проводил — 17 ноября 2015 года. Тогда уполномоченными были определены 48 банков.

Из того списка 8 банков уже обанкротились: Авант-банк, Диамантбанк, Инвестбанк, Укринбанк, Фидо Банк, Финбанк, Фортуна-банк, «Хрещатик», а 5 банков с российским госкапиталом попали под санкции СНБО: Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк и ВиЭС Банк.

Из работающих банков из списка Минфина исключены 10 банков: Айбокс Банк, Асвио Банк, БТА Банк, Коминвестбанк, МетаБанк, Окси Банк, Поликомбанк, Правэкс-банк, банк «Фамильный» и Экспресс-банк (присоединен к Индустриалбанку).

При этом Минфин выбрал 9 новых банков для работы с зарплатой «бюджетников»: ОТП Банк, банк «Альянс», Коммерческий индустриальный банк, Радабанк, Банк инвестиций и сбережений, банк «Конкорд», Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.

Как сообщалось, Минфин определил новый список банков, через которые будет осуществляться выплата заработной платы бюджетникам, пенсий и денежной помощи. Однако из-за того, что 11 января суд отменил жесткие требования к зарплатным банкам, Минфин решил не публиковать список избранных, из которых устранены все небольшие банки.