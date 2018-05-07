В Минюсте опубликовали список крупнейших компаний-должников по зарплате

Министр юстиции Украины Павел Петренко опубликовал список трех крупнейших компаний — должников по выплате заработной платы. В лидерах оказалось Харьковское предприятие, входящее в «Укроборонпром», написал Петренко на своей странице в Facebook.

«Публикуем список трех крупнейших компаний — должников по выплате заработной платы. Давайте распространять. Пусть Украина знает своих псевдогероев. Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате», — написал Петренко.

Так, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие задолжало больше всего — 74 млн гривен. Вдвое меньше — 30,1 млн гривен задолжало ГП «Судостроительный завод имени 61 Коммунара». На третьей строчке антирейтинга — футбольный клуб «Металлист», который задолжал 28,6 млн гривен.