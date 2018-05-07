Доходы местных бюджетов выросли на 13 млрд гривен, - Зубко

В течение января-апреля 2018 года доходы местных бюджетов выросли до 69,2 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

В частности, по его словам, прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 23 %, или 13 млрд гривен.

Кроме того, рост бюджетов развития, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел во всех регионах Украины: на 141 млн гривен в Луганской области; почти на 1,4 млрд гривен в Днепропетровской области, которая является лидером среди областей; бюджет города Киева вырос на 2 млрд гривен. Также по его словам, наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу, в частности: налог на доходы физических лиц — прирост 27,1%, или 8,5 млрд гривен; единый налог — прирост 28,7%, или 2,1 млрд гривен.