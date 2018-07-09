В мире растет спрос на украинские колбасы

Украина почти вдвое нарастила экспорт колбас, исходя из данных Государственной таможенной службы. В первые пять месяцев этого года из Украины экспортировали 176 тонн колбас (на $522 тыс.), что на 181% больше чем за аналогичный период прошлого года ($287,4 тыс.).
Главными покупателями украинских изделий традиционно для этого рынка стали страны СНГ:
1) Грузия (39,66%);
2) Азербайджан (27,59%);
3) Молдова (16,28%).
В последние годы растет зарубежный интерес к украинской полукопченой колбасе, в 2017 г. экспорт этого продукта, вырос по сравнению с 2016 г. на 129% в натуральном выражении.
Девальвация гривны и низкие зарплаты способствуют тому, что украинцы начинают покупать меньше колбасных изделий. Из-за снижения покупательского спроса продавцы удерживают цены на свою продукцию на прежнем уровне, однако интерес к новым рынкам экспорта, где производители могут заработать больше, растет, считают аналитики Pro-Consulting.
Производство вареных колбасы, в том числе сарделек и сосисок занимает практически 70% всего украинского рынка. В первую очередь потому, что сосиски и сардельки относятся к продуктам быстрого приготовления и дешевле мяса.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,73 0.0038
|2.633,33 -0.0096
|100 евро
|3.052,10 0.0534
|3.101,69 0.0552
|10 рублей
|3,83 -0.0003
|4,27 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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