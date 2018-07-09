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В мире растет спрос на украинские колбасы

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В мире растет спрос на украинские колбасы
Фото: Pro-Consulting

Украина почти вдвое нарастила экспорт колбас, исходя из данных Государственной таможенной службы. В первые пять месяцев этого года из Украины экспортировали 176 тонн колбас (на $522 тыс.), что на 181% больше чем за аналогичный период прошлого года ($287,4 тыс.). 

Главными покупателями украинских изделий традиционно для этого рынка стали страны СНГ:
1) Грузия (39,66%);
2) Азербайджан (27,59%);
3) Молдова (16,28%).

В последние годы растет зарубежный интерес к украинской полукопченой колбасе, в 2017 г. экспорт этого продукта, вырос по сравнению с 2016 г. на 129% в натуральном выражении.

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Девальвация гривны и низкие зарплаты способствуют тому, что украинцы начинают покупать меньше колбасных изделий. Из-за снижения покупательского спроса продавцы удерживают цены на свою продукцию на прежнем уровне, однако интерес к новым рынкам экспорта, где производители могут заработать больше, растет, считают аналитики Pro-Consulting.

Производство вареных колбасы, в том числе сарделек и сосисок занимает практически 70% всего украинского рынка. В первую очередь потому, что сосиски и сардельки относятся к продуктам быстрого приготовления и дешевле мяса.

экспорт, колбаса
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