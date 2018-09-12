Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге глобальных финансовых центров

Нью-Йорк обогнал Лондон и занял первое место в рейтинге глобальных финансовых центров по индексу Global Financial Centres Index. Доклад был опубликован на сайте финансовой консалтинговой компанией Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает индикатор.

Лондон, который в марте 2018 года был на первом месте рейтинга GFCI 23, опустился на позицию ниже, пятерку лидеров замкнули Гонконг, Сингапур и Шанхай. В докладе отмечается, что «центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднялись в рейтинге, сохранив тенденцию последних лет».

Индекс европейских столиц показал небольшой рост в рейтинге, так, Париж поднялся на один пункт по сравнению с мартом и занял 23-е место, Амстердам поднялся с 50-го на 35-е место, Вена — с 64-го на 51-е место, а Брюссель — с 62-го на 54-е.

Киев в рейтинг не попал вовсе. В нашем регионе «Восточная Европа и Центральная Азия» лидирует Таллинн. Он — на 57 месте. Варшава на 66, Москва — на 83.

Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007 году и обновляется каждые полгода. Текущий рейтинг является 24-м по счету. В сентябре в него впервые вошла одна из столиц Южно-Африканской Республики Кейптаун, которая заняла 38-е место, и болгарская столица София, став 97-й.