Войти
Украина никогда не будет поставлять воду в «русский» Крым
позиция
Украина никогда не будет поставлять воду в «русский» Крым
Министр энергетики подтвердил, что газ для населения точно подорожает
цены
Министр энергетики подтвердил, что газ для населения точно подорожает

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

рейтинг
RSS

Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге глобальных финансовых центров

571
Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге глобальных финансовых центров

Нью-Йорк обогнал Лондон и занял первое место в рейтинге глобальных финансовых центров по индексу Global Financial Centres Index. Доклад был опубликован на сайте финансовой консалтинговой компанией Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает индикатор.

Лондон, который в марте 2018 года был на первом месте рейтинга GFCI 23, опустился на позицию ниже, пятерку лидеров замкнули Гонконг, Сингапур и Шанхай. В докладе отмечается, что «центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднялись в рейтинге, сохранив тенденцию последних лет».

Индекс европейских столиц показал небольшой рост в рейтинге, так, Париж поднялся на один пункт по сравнению с мартом и занял 23-е место, Амстердам поднялся с 50-го на 35-е место, Вена — с 64-го на 51-е место, а Брюссель — с 62-го на 54-е.

Киев в рейтинг не попал вовсе. В нашем регионе «Восточная Европа и Центральная Азия» лидирует Таллинн. Он — на 57 месте. Варшава на 66, Москва — на 83.

Читайте также: Квартира в рассрочку на 5-10 лет: насколько это реально?

Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007 году и обновляется каждые полгода. Текущий рейтинг является 24-м по счету. В сентябре в него впервые вошла одна из столиц Южно-Африканской Республики Кейптаун, которая заняла 38-е место, и болгарская столица София, став 97-й.

Нью-Йорк, Лондон
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О причинах спроса на Кейнса

Политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные заводы или нет...
Алексей Блинов
Алексей Блинов
главный экономист Альфа-Банка Украина

Новые реалии денежного рынка

Украинская валюта ослабевает средним темпом свыше 1% за неделю, сдерживаемым крупными интервенциями Национального банка Украины. При этом гривна все равно одна из самых устойчивых валют развивающихся стран в 2018 году. Остатки на Едином казначейском счету государства успели упасть до голодного минимума 2 млрд грн в начале августа, но к концу месяца возросли сразу до 27 млрд грн. Все это выглядит несвязной картиной, но при более пристальном анализе очертания происходящего просматриваются вполне четко.
Яков Миркин
Яков Миркин
экономист

Защита от будущего кризиса. 15 правил

Мы не готовимся к кризисам – мы живем. Но все-таки краешком сознания помним – они будут. И лучше бы сегодня жить так, чтобы в кризис не каяться.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016