Проект госбюджета-2019 предполагает дефицит до 2,3% ВВП, - Минфин

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предполагает дефицит 2,26% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает Интерфакс-Украина.

«Размер дефицита — 2,26% ВВП, если грубо — то до 2,3% ВВП», — сказала она.

Кроме того, Маркарова уточнила, что поступления от приватизации в проекте запланированы в объеме 17 млрд гривен.

«Что касается заимствований, то предполагаются как заимствования от международных наших партнеров, так и рыночные заимствования», — добавила руководитель Минфина.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. Согласно проекту, доходы госбюджета составят 1,29 трлн гривен. По словам Гройсмана, за год объем бюджетных доходов вырастет на 130 млрд гривен.

Отметим, что расписание заседаний парламента свидетельствует, что Верховная рада 21 сентября заслушает представление Кабинетом министров проекта государственного бюджета на 2019 год.