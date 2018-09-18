Украина стала одним из лидеров по числу невыполненных решений ЕСПЧ

В преддверии ежеквартального заседания комитета министров Совета Европы, на котором планируется обсудить вопросы контроля за исполнением постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы опубликовал данные о том, кто из входящих в него стран не исполнил наибольшее число решений ЕСПЧ.

Украина стала одним из антилидеров рейтинга. Из 1394 постановлений суда полностью исполнено и закрыто 253, т.е. менее 20% (данные на конец июня 2018). Впрочем, это не рекорд — Азербайджан выполнил всего 1,5%.

Если же принимать во внимание общее число дел, то лидером «антирейтинга» является Россия. По данным Совета Европы, из 2380 постановлений, вынесенных ЕСПЧ по делам против РФ, было полностью выполнено и закрыто только 608, что составляет только 25% от общего числа.