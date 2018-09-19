Власти США начали разбирательство в отношении Tesla

Министерство юстиции США начало разбирательство в отношении компании Tesla в связи с заявлениями ее главы Илона Маска о возможности выкупа акций фирмы. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, речь идет о расследовании с целью установить, имело ли место в данном случае мошенничество. Разбирательство было начато после того, как Маск в августе написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу и добавил, что «финансирование обеспечено». Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что данная инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.
Bloomberg отмечает, что ранее в связи с заявлением Маска разбирательство начала и федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с таким предложением в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также сообщалось, что комиссия проверяет, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.
Официальных комментариев со стороны минюста США и Tesla пока не последовало. Акции компании на торгах в США упали в цене на 5% после появления публикации Bloomberg.
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