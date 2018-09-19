КНДР пообещала закрыть ядерный реактор в Йонбене и демонтировать военный полигон

КНДР согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре Йонбен в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в среду на транслировавшейся в прямом эфире пресс-конференции в Пхеньяне по итогам третьего в этом году межкорейского саммита.
«Северная Корея дала согласие полностью прекратить работу ядерного реактора в Йонбене», — сказал он. В совместном заявлении двух стран по итогам встречи также говорится, что Пхеньян намерен принимать подобные шаги с целью осуществления денуклеаризации, если США в свою очередь будут действовать в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите в Сингапуре между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Также заявлено, что КНДР полностью демонтирует ракетный полигон в Точхан-ри.
В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.
С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира. В нынешнем году лидеры двух Корей дважды встречались в пограничном пункте Пханмунджом.
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