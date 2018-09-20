Украина пока не будет подавать заявку на вступление в ЕС

Правительство Украины пока не считает нужным подачу заявки о присоединении к Европейскому союзу и сосредоточится на выполнении Соглашения об ассоциации. Об этом заявила генеральный директор Правительственного офиса по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в выступлении на Форуме ассоциации в Киеве, сообщает «Европейская правда».
Стефанишина напомнила, что Соглашение об ассоциации не содержит упоминания о перспективе членства Украины в ЕС, и то же касается Молдовы и Грузии. «Ни одна из наших стран не имеет (официально признанной) перспективы членства в ЕС. Но конечно же мы стремимся к сближению с ЕС», — заявила она.
«Мы решили, что перед тем, как будем писать письмо (с заявкой) о присоединении к Европейскому союзу, мы должны имплементировать Соглашение об ассоциации», — подчеркнула Стефанишина, объяснив, что это — линия, которой официально придерживается правительство.
Руководитель правительственного офиса дальше в дискуссии признала также, что Украина в отдельных вопросах не успевает за тем прогрессом, на который ожидают европейские партнеры.
«Мы всегда делаем «завтра» то, что должно было быть сделано еще «вчера», — пошутила она.
Напомним, президент Порошенко зарегистрировал в Верховной раде проект изменений в Конституцию о стремлении интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.
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А вот Витю за подобные заявления скинули. Почему до сих пор не собрался майдан? Где кастрюли? Почему Петр Мальдивский еще не сбежал на Мальдивы или в офшоры? Или как у Высоцкого "Настоящих буйных мало , вот и нету вожаков"?