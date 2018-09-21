В Таиланде будут сажать в тюрьму за кормление голубей

Городская администрация столицы Таиланда города Бангкока готовится ввести в действие наказание за кормление голубей на городских площадях и у рынков в виде штрафа 25 тысяч таиландских бат (77 долларов) и/или трехмесячного тюремного заключения, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.

Таблички с предупреждением о наказании уже начинают появляться в тех местах, где туристы или горожане чаще всего кормят птиц, говорится в сообщении.

Запрет на кормление голубей в публичных местах, о котором впервые заявил на этой неделе премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, направлен на профилактику распространения инфекционных болезней, которые переносят эти птицы, сообщает издание.

Запрет основан на положениях Закона о здравоохранении и здоровье населения 1992 года и Закона о поддержании чистоты и порядка, также 1992 года, и является приложением к ним, сообщает газета со ссылкой на юридический департамент городской администрации Бангкока.

«Администрация не собирается строго преследовать за нарушение этого запрета, мы просто хотим его использовать, чтобы предупреждать людей об опасности и дать им необходимые знания», — заявил в связи с введением запретов губернатор (мэр) Бангкока Асавин Кхуанмыанг, слова которого цитирует Bangkok Post.