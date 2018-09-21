В Таиланде будут сажать в тюрьму за кормление голубей

Городская администрация столицы Таиланда города Бангкока готовится ввести в действие наказание за кормление голубей на городских площадях и у рынков в виде штрафа 25 тысяч таиландских бат (77 долларов) и/или трехмесячного тюремного заключения, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.
Таблички с предупреждением о наказании уже начинают появляться в тех местах, где туристы или горожане чаще всего кормят птиц, говорится в сообщении.
Запрет на кормление голубей в публичных местах, о котором впервые заявил на этой неделе премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, направлен на профилактику распространения инфекционных болезней, которые переносят эти птицы, сообщает издание.
Запрет основан на положениях Закона о здравоохранении и здоровье населения 1992 года и Закона о поддержании чистоты и порядка, также 1992 года, и является приложением к ним, сообщает газета со ссылкой на юридический департамент городской администрации Бангкока.
«Администрация не собирается строго преследовать за нарушение этого запрета, мы просто хотим его использовать, чтобы предупреждать людей об опасности и дать им необходимые знания», — заявил в связи с введением запретов губернатор (мэр) Бангкока Асавин Кхуанмыанг, слова которого цитирует Bangkok Post.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016